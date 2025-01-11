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17-летний Ламин Ямаль назвал свою футбольную мечту

17-летний Ламин Ямаль назвал свою футбольную мечту
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о своей футбольной мечте.

«Моя футбольная мечта? Выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“, — сказал Ямаль в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость испанского футболиста составляет € 180 млн.

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