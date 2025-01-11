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Тренер «Ланса» подтвердил, что Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити»

Тренер «Ланса» подтвердил, что Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Ланса» Уильям Стилл прокомментировал информацию о том, что узбекский защитник команды Абдукодир Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Мы не хотим лгать. Мы знаем, что переговоры ведутся и что дело движется. Ветер дует в его паруса. Мы не дураки. Но он всё ещё остаётся игроком «Ланса». Если что-то изменится, вы наверняка узнаете об этом раньше меня. Если Кодир будет доступен, то примет участие в матче с «Гавром» [12 января]», — приводит слова Стилла L'Équipe.

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити». Соглашение будет действовать до лета 2030 года.

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