Главный тренер «Монако» прокомментировал ничью с «Нантом»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер дал комментарий по итогам выездной ничьей с «Нантом» (2:2) в матче 17-го тура французской Лиги 1.

«Я не удовлетворен результатом, потому что мы хотели победить сегодня вечером. В первом тайме мы играли слишком медленно и позволили сопернику слишком много. Затем, пропустив второй гол, мы продемонстрировали боевой дух, это то, что я хочу видеть в каждой игре. Но в целом я недоволен этой ничьей», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

Через несколько минут после начала второго тайма монегаски уступали «Нанту» со счётом 0:2, пропустив на 12-й и 47-й минутах. На 52-й и 59-й минутах гости забили ответные голы, установив итоговый результат.

«Монако» набрал 31 очко в 17 матчах и занимает третье место в таблице Лиги 1, уступая два очка «Марселю» и девять очков «ПСЖ» при игре в запасе у обоих конкурентов.

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