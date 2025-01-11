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Главный тренер «Монако» прокомментировал ничью с «Нантом»

Главный тренер «Монако» прокомментировал ничью с «Нантом»
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер дал комментарий по итогам выездной ничьей с «Нантом» (2:2) в матче 17-го тура французской Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
2 : 2
Монако
Монако
1:0 Аблин – 12'     2:0 Амьен-Аду – 47'     2:1 Эмболо – 52'     2:2 Салису – 59'    

«Я не удовлетворен результатом, потому что мы хотели победить сегодня вечером. В первом тайме мы играли слишком медленно и позволили сопернику слишком много. Затем, пропустив второй гол, мы продемонстрировали боевой дух, это то, что я хочу видеть в каждой игре. Но в целом я недоволен этой ничьей», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

Через несколько минут после начала второго тайма монегаски уступали «Нанту» со счётом 0:2, пропустив на 12-й и 47-й минутах. На 52-й и 59-й минутах гости забили ответные голы, установив итоговый результат.

«Монако» набрал 31 очко в 17 матчах и занимает третье место в таблице Лиги 1, уступая два очка «Марселю» и девять очков «ПСЖ» при игре в запасе у обоих конкурентов.

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