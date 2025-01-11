Левандовски поделился ожиданиями от «эль класико» в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями финального матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».
«Я с нетерпением жду этого матча. Думаю, нас ждет по-настоящему хорошая игра и мы покажем свой лучший футбол, потому что такие матчи — особенные. Это первая возможность завоевать трофей [в этом сезоне]. Я хочу выиграть этот трофей. Мы хотим его выиграть.
У «Реала» потрясающие футболисты. Даже индивидуально это очень сильные игроки. Иногда может казаться, что они играют медленно, не контролируют игру, но они просто ждут возможности нанести вам один удар. И мы должны быть готовы к этому. Но если мы покажем свой футбол, если постараемся не давать им много возможностей, то можем победить, стать лучшей командой», — приводит слова Левандовского ESPN.
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