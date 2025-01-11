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Гвардиола ответил, планирует ли он покупать футбольный клуб

Гвардиола ответил, планирует ли он покупать футбольный клуб
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, заинтересован ли он в покупке футбольного клуба.

«Иногда я хороший тренер, но как бизнесмен я нехорош. Мне это не интересно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 34 очка по итогам 20 туров.

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