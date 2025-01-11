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Стало известно, кто существенно помог выгодно продать Хусанова из «Ланса» в «Ман Сити»

Стало известно, кто существенно помог выгодно продать Хусанова из «Ланса» в «Ман Сити»
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Известный португальский агент Жорже Мендеш помог «Лансу» продать центрального защитника Абдукодира Хусанова, пишет журналист The Athletic Алекс Баркер.

Месяц назад французский клуб оценивал Хусанова в € 20 млн, после чего предоставил Мендешу полномочия организовать трансфер игрока. Жорже договорился с «Манчестер Сити», который заплатит за Абдукодира € 40 млн.

Ранее сообщалось, что переход почти состоялся. Французский клуб отпустил Хусанова на прохождение медицинского обследования перед переходом в стан «горожан». Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

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