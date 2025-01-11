Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Оруба — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: есть веская причина, почему Аморим сейчас там, где он есть, и он заслуживает этого

Артета: есть веская причина, почему Аморим сейчас там, где он есть, и он заслуживает этого
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о тренере «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме.

«Когда смотришь особенно на большие команды, с которыми они играли, на то, как они выступают и какие результаты они получают, это действительно впечатляет.

Я хорошо его знаю, много следил за ним, когда он был в Португалии, и есть веская причина, почему он сейчас там, где он есть, и он заслуживает этого», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Следующий матч «Арсенал» сыграет против «МЮ» в рамках 1/32 финала Кубка Англии 12 января.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в АПЛ, имея в своём активе 23 очка после 20 туров. «Арсенал» идёт на второй строчке, набрав 40 очков.

Артета — жертва? Тухель глумится над критиками. ХиТ#161

Материалы по теме
«Класико» в финале Суперкубка Испании, битва «Арсенала» и «МЮ» и ещё 10 топ-игр уикенда
Рейтинг
«Класико» в финале Суперкубка Испании, битва «Арсенала» и «МЮ» и ещё 10 топ-игр уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android