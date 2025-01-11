Артета: есть веская причина, почему Аморим сейчас там, где он есть, и он заслуживает этого

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о тренере «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме.

«Когда смотришь особенно на большие команды, с которыми они играли, на то, как они выступают и какие результаты они получают, это действительно впечатляет.

Я хорошо его знаю, много следил за ним, когда он был в Португалии, и есть веская причина, почему он сейчас там, где он есть, и он заслуживает этого», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Следующий матч «Арсенал» сыграет против «МЮ» в рамках 1/32 финала Кубка Англии 12 января.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в АПЛ, имея в своём активе 23 очка после 20 туров. «Арсенал» идёт на второй строчке, набрав 40 очков.

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