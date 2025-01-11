«Реал» готов расстаться с Андреем Луниным и ещё тремя игроками основной обоймы — источник

По информации Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес составил список игроков, которых клуб выставляет на продажу.
Как сообщает источник, речь идёт о голкипере Андрее Лунине, левых защитниках Фране Гарсии и Ферлане Менди, а также о центральном полузащитнике Дани Себальосе.
«Реал» не будет препятствовать уходу этих четырёх игроков, если они попросят о трансфере или поступит соответствующее предложение.
Отмечается, что несколько клубов следят за Луниным, Гарсией, Менди и Себальосом, но переговоров пока не было.
Лунин в текущем сезоне пропустил восемь голов в шести матчах и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также в его активе один ассист.
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