«Реал» готов расстаться с Андреем Луниным и ещё тремя игроками основной обоймы — источник

По информации Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес составил список игроков, которых клуб выставляет на продажу.

Как сообщает источник, речь идёт о голкипере Андрее Лунине, левых защитниках Фране Гарсии и Ферлане Менди, а также о центральном полузащитнике Дани Себальосе.

«Реал» не будет препятствовать уходу этих четырёх игроков, если они попросят о трансфере или поступит соответствующее предложение.

Отмечается, что несколько клубов следят за Луниным, Гарсией, Менди и Себальосом, но переговоров пока не было.

Лунин в текущем сезоне пропустил восемь голов в шести матчах и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также в его активе один ассист.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века