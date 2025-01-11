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Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос журналистов о будущем нападающего Маркуса Рашфорда в команде в преддверии игры с «Арсеналом».

«Посмотрим. Давайте сосредоточимся на матче. Рашфорд и Майну доступны, тренируются, и мы увидим, кого выберем на игру», — приводит слова Аморима ВВС.

Следующий матч «МЮ» проведёт против «Арсенала» в 1/32 финала Кубка Англии 12 января.

В этом сезоне Маркус Рашфорд отметился семью голами и тремя ассистами в 23 матчах за клуб. Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет расстаться с английским нападающим в самое ближайшее время, однако для потенциальных покупателей является проблемой большая зарплата Рашфорда.

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