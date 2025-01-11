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Юрген Клопп назвал трёх лучших игроков в истории футбола, не включив туда Роналду

Юрген Клопп назвал трёх лучших игроков в истории футбола, не включив туда Роналду
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп назвал трёх лучших футболистов в истории игры. Примечательно, что в данный список не был включён Криштиану Роналду.

«Для меня лучшие футболисты в истории — это Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле», — приводит слова Клоппа Give me Sport.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января немец стал глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

Напомним, до «Ливерпуля» Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

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