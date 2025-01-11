Юрген Клопп назвал трёх лучших игроков в истории футбола, не включив туда Роналду

Известный немецкий тренер Юрген Клопп назвал трёх лучших футболистов в истории игры. Примечательно, что в данный список не был включён Криштиану Роналду.
«Для меня лучшие футболисты в истории — это Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле», — приводит слова Клоппа Give me Sport.
Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января немец стал глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».
Напомним, до «Ливерпуля» Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
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