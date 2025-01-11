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11 января главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, НХЛ

«Байер» обыграл «Боруссию» Д, Овечкин снова не забил в НХЛ. Главное к утру
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Леверкузенский «Байер» одолел дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги, одержав девятую победу кряду, российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова не забил в НХЛ, француз Гаэль Монфис стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет, завоевав трофей на турнире категории ATP-250 в Окленде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Байер» обыграл «Боруссию» Д в матче Бундеслиги, забив три мяча за первые 19 минут.
  2. Александр Овечкин не смог забить в третьем матче НХЛ подряд.
  3. Гаэль Монфис стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет.
  4. «Вашингтон» потерпел поражение от «Монреаля» в матче НХЛ, выигрывая по ходу встречи.
  5. Тренер «Ланса» подтвердил, что Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».
  6. Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Интер» — журналист Ди Марцио.
  7. Илья Ковальчук вошёл в первую символическую сборную «Виннипега»/«Атланты» в XXI веке.
  8. Лионель Месси может вернуться в Европу — Marca.
  9. «Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии в первом матче Поттера, уступив «Астон Вилле».
  10. «Монако» без Головина поделил очки с «Нантом», отыгравшись с 0:2.
  11. Маккартни Кесслер выиграла турнир WTA-250 в Хобарте, победив Элисе Мертенс.
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