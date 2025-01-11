«Байер» обыграл «Боруссию» Д, Овечкин снова не забил в НХЛ. Главное к утру

Леверкузенский «Байер» одолел дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги, одержав девятую победу кряду, российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова не забил в НХЛ, француз Гаэль Монфис стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет, завоевав трофей на турнире категории ATP-250 в Окленде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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