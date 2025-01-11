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«Интер» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Александра Зинченко — источник

«Интер» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Александра Зинченко — источник
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27-летний крайний защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб, сообщает Fotospor.

По информации источника, главными претендентами на подписание Зинченко являются «Интер» и «Фенербахче». Турецкий клуб готовится сделать предложение по трансферу Александра в размере € 35 млн, а «Интер», в свою очередь, уже начал процесс переговоров с «канонирами» по трансферу.

«Фенербахче» ожидает результатов переговоров между «Интером» и «Арсеналом», прежде чем сделать предложение по Зинченко.

В сезоне-2024/2025 Александр Зинченко провёл 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.

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