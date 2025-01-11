«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 40 млн за вингера из клуба АПЛ — Daily Star

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему крайнему нападающему «Брентфорда» Брайану Мбемо. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить £ 40 млн (€ 47,6 млн) за трансфер камерунского футболиста. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Мбемо грядущим летом.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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