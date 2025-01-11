Рахимич высказался о планах ЦСКА построить новую базу

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением насчёт планов красно-синих построить новую базу.

«Я рад, что ЦСКА будет развиваться. Без хорошей базы и без хороших условий для футболистов не будет расти клуб. Рад, что в ближайшее время ЦСКА построит базу. Это очень хорошо для клуба и тех, кто в команде.

База в Ватутинках как мой второй дом. Я провёл там больше времени, чем у себя дома (смеётся)! В Ватутинках очень нравится. Понятно, что условия там, может, не на самом высоком уровне, но мне очень нравилось. В Ватутинках очень хорошие тренировочные поля. Я только рад, что ЦСКА решил построить новую базу!» — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.