Левандовски: «Барселона» может обыгрывать всех, но нужна удача и правильный менталитет

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что сине-гранатовые должны проявлять себя лучше в небольших матчах.

«Пока рано говорить о том, сможем ли мы [выиграть всё]. Конечно, мы можем победить всех. Но чтобы выиграть всё, нужна удача, сопутствующая в течение сезона. У нас потрясающий потенциал, но потенциал — это одно, а менталитет — совсем другое.

Мы многое доказываем, но если хотим выиграть чемпионат, то нужно побеждать и в небольших матчах. «Барселона» потеряла несколько очков в… Я не хочу говорить в «мелких» матчах, но в тех играх, которые люди не считают такими важными, хотя для нас они должны быть важными», — приводит слова Левандовского ESPN.

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