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Зиркзее сообщил «МЮ», что не намерен покидать клуб, игрок интересен «Ювентусу» — Sky Sport

Зиркзее сообщил «МЮ», что не намерен покидать клуб, игрок интересен «Ювентусу» — Sky Sport
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее сообщил руководству «красных дьяволов», что не намерен покидать клуб нынешней зимой. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский футболист верит в свои способности и хочет проявить себя. При этом интерес к Зиркзее проявляет «Ювентус». Однако на текущий момент между клубами не было переговоров по поводу перехода нападающего.

Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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