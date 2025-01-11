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Защитник «Реала» Асенсио освобождён от обвинений в громком уголовном деле — Relevo

Защитник «Реала» Асенсио освобождён от обвинений в громком уголовном деле — Relevo
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Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио перестал считаться потенциальным обвиняемым в деле о записи и распространении интимного видео с несовершеннолетней. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, судья больше не считает 21-летнего футболиста соучастником преступления, поэтому принял решение сделать его свидетелем. Это освобождает его от обвинения в возможном преступлении, если в деле не произойдёт серьёзных изменений. Отмечается, что дело всё ещё находится на стадии расследования и могут пройти месяцы, прежде чем будет принято решение о том, будет ли суд или нет.

Напомним, в 2023 году одного футболиста «Кастильи» и трёх игроков системы мадридского «Реала» задержали по подозрению в распространении интимного видео с участием несовершеннолетней девушки. Игроков обвинили в записи и распространении детской порнографии, им грозит до пяти лет лишения свободы. Предполагалось, что к этому делу также может быть причастен и Асенсио.

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