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Рахимич: Пьянич ничего не говорил о возможном уходе из ЦСКА зимой

Рахимич: Пьянич ничего не говорил о возможном уходе из ЦСКА зимой
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич ответил на вопрос, говорил ли ему действующий хавбек красно-синих Миралем Пьянич, что он может покинуть стан красно-синих зимой.

«С Пьяничем я не разговаривал насчёт возможного ухода зимой. Не могу ничего сказать. Пьянич ничего не говорил», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Боснийский футболист присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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