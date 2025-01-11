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Бензема рассказал, какой совет он дал Винисиусу

Бензема рассказал, какой совет он дал Винисиусу
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, каким советом он поделился с действующим вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором во время их личной встречи.

«Я сказал ему не обращать внимания на критиков и не снижать темп, потому что он лучший в мире и однажды выиграет «Золотой мяч», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, бразильский футболист занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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