Карсаков: если в ЦСКА рассчитывают на Агапова, его отдадут в аренду в «Пари НН»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о будущем защитника армейцев Ильи Агапова.

«Пари НН» — хороший вариант для Агапова, который не играет в ЦСКА. Не знаю, будет ли это полноценный трансфер или аренда. Но если на него рассчитывают, его отдадут в аренду, где он получит практику и сможет проявить себя. Уже потом будет какая-то ясность.

Почему у Агапова не получилось в ЦСКА? Нужно найти своего тренера, а также влияет много других факторов. Есть великие футболисты, которые играют при любом тренере, однако таких единицы. Не в обиду Агапову», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.