В «Барселоне» существуют разногласия относительно трансфера Рафаэля Леау — Sport.es

Руководство «Барселоны» и тренерский штаб команды имеют разногласия относительно целесообразности возможной покупки крайнего нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере португальского футболиста заинтересован лично президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Однако в тренерском штабе команды считают, что другие игроки могут стать более полезными для «Барселоны».

В стане сине-гранатовых отмечают, что Леау неактивно отрабатывает в обороне. При этом в составе сине-гранатовых уже есть вингер Ламин Ямаль, имеющий схожие недостатки при игре в защите. В «Барселоне» считают, что использование двух крайних нападающих, не отрабатывающих в обороне, может негативным образом сказаться на команде.

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