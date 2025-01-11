Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы из Мексики хотят купить Николсона, но не могут договориться с форвардом по зарплате

Клубы из Мексики хотят купить Николсона, но не могут договориться с форвардом по зарплате
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько мексиканских клубов заинтересованы в трансфере 27-летнего нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К форварду был интерес от «Атласа», а сейчас конкретное предложение есть от «Тихуаны».

«Спартак» открыт к продаже игрока, потому что форвард не входит в планы тренерского штаба, но мексиканские клубы не могут договориться с агентами игрока о зарплате футболиста», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Камоцци: переход Николсона — худший среди трансферов «Спартака» последнего времени

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android