Клубы из Мексики хотят купить Николсона, но не могут договориться с форвардом по зарплате

Несколько мексиканских клубов заинтересованы в трансфере 27-летнего нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К форварду был интерес от «Атласа», а сейчас конкретное предложение есть от «Тихуаны».

«Спартак» открыт к продаже игрока, потому что форвард не входит в планы тренерского штаба, но мексиканские клубы не могут договориться с агентами игрока о зарплате футболиста», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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