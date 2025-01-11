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«Барселона» составила шорт-лист из наиболее желаемых для покупки нападающих — MD

«Барселона» составила шорт-лист из наиболее желаемых для покупки нападающих — MD
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В «Барселоне» определились с несколькими главными трансферными целями на зиму и лето, способными усилить нападение команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб заинтересован в 25-летнем форварде «Ньюкасла» Александере Исаке, хорошо проявляющем себя в чемпионате Англии. Кроме того, сине-гранатовые следят за крайним нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом и вингером «Милана» Рафаэлем Леау.

Также в качестве альтернативного варианта «Барселона» рассматривает кандидатуру крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, на которого не рассчитывают в английском клубе.

Подчёркивается, что каталонский клуб будет готов приобрести кого-то из названных футболистов, если в ближайшее время ему удастся улучшить своё финансовое состояние.

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