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Карим Бензема прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры

Карим Бензема прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры
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Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о слухах по поводу возможного завершения карьеры.

«Эти истории не соответствуют действительности. Это просто чушь. Я чувствую себя хорошо и могу играть ещё много лет», — приводит слова Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, в конце прошлого года СМИ писали, что футболист рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании нынешнего сезона.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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