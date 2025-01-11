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«Роналду переживал то же самое». Вальдано — о реакции Винисиуса на провокации

«Роналду переживал то же самое». Вальдано — о реакции Винисиуса на провокации
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Бывший нападающий и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался относительно резкой реакции вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора на провокации соперников.

«Прежде всего, ему нужно делать то, о чём его просят на поле, чтобы он выигрывал матчи для команды. Зачастую «Реал» больше обязан Винисиусу, чем коллективным действиям команды.

Кто-то должен сказать ему о том, что события, происходящие с ним, уже переживали Криштиану Роналду, Уго Санчес и Альфредо Ди Стефано. Почему? Потому что они были лучшими», — сказал Вальдано в эфире Movistar.

Напомним, ранее Винисиус получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании за удаление в игре 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:2), где нападающий толкнул в голову вратаря соперника Столе Димитриевски.

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