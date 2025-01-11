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Колыванов: у Грулёва хороший удар и дриблинг, но в «Динамо» сложно себя проявить

Колыванов: у Грулёва хороший удар и дриблинг, но в «Динамо» сложно себя проявить
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород».

«Грулёв никогда не был игроком основного состава «Динамо», так как выходил на поле не так часто. Наверное, уже в «Пари НН» он станет основным футболистом. Пускай помогает «Нижнему» выкарабкаться с 12-го места. В его возрасте он должен играть. Грулёв — футболист с хорошим ударом и дриблингом, однако в «Динамо» большая конкуренция, где сложно себя проявить. Для Грулёва переход в «Пари НН» — хорошее решение», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

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