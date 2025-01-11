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Гвардиола отреагировал на слухи об интересе саудовских клубов к Уокеру

Гвардиола отреагировал на слухи об интересе саудовских клубов к Уокеру
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном переходе 34-летнего правого защитника Кайла Уокера в клуб из Саудовской Аравии.

«Переезд Уокера в Саудовскую Аравию? Я ничего не знаю об этом.

Возможно, он больше не играет столько минут, как раньше. Однако Рико Льюис выступает действительно хорошо, как и центральные защитники, и Йошко [Гвардиол]. Я принимаю это решение [об участии Уокера в матчах]», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Уокером интересуется ряд клубов из Саудовской Аравии, включая «Аль-Наср».

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