Жена игрока «Мальорки» заявила о преследовании после матча с «Реалом» в Суперкубке

Кристина Палавра, жена игрока «Мальорки» Дани Родригеса, рассказала о преследованиях со стороны молодых людей в Саудовской Аравии после полуфинала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой» (3:0).

«Отъезд был немного сложным. Мы остались без охраны, я была с детьми. Ребята из этой страны начали фотографировать нас вблизи, они преследовали нас. Наталья, жена [вратаря «Мальорки»] Доминика Грейфа, тоже с этим столкнулась», — приводит слова Палавры Marca.

«Реал» обыграл «Мальорку» со счётом 3:0 и вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной». Матч состоится 12 января. В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0.