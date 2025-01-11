Жена игрока «Мальорки» заявила о преследовании после матча с «Реалом» в Суперкубке
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Кристина Палавра, жена игрока «Мальорки» Дани Родригеса, рассказала о преследованиях со стороны молодых людей в Саудовской Аравии после полуфинала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой» (3:0).
Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63' 2:0 Вальент – 90+3' 3:0 Родриго – 90+5'
«Отъезд был немного сложным. Мы остались без охраны, я была с детьми. Ребята из этой страны начали фотографировать нас вблизи, они преследовали нас. Наталья, жена [вратаря «Мальорки»] Доминика Грейфа, тоже с этим столкнулась», — приводит слова Палавры Marca.
«Реал» обыграл «Мальорку» со счётом 3:0 и вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной». Матч состоится 12 января. В среду, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0.
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