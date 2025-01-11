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Быстров: Амарал прогнулся под систему, его не просили покупать второсортных иностранцев

Быстров: Амарал прогнулся под систему, его не просили покупать второсортных иностранцев
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров подверг критике работу бывшего спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» – его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти.
– То, что ему не давали свободу действий, – это бред! Амарал должен ставить свои условия, если идёт работать в такой клуб. Он просто прогнулся под систему, и всё! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.

– Но он привёз Угальде.
– Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Амарал занимал должность спортивного директора «Спартака» с января по ноябрь 2024 года. 3 января нынешнего года московский клуб объявил о назначении на эту должность нового специалиста, Фрэнсиса Кахигао, ранее работавшего в лондонском «Арсенале», сборной Чили и турецком «Галатасарае».

Быстров выступал в составе «Спартака» с 2005 по 2009 год. За этот период он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 26 результативными передачами.

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