Владимир Быстров: не верю в возвращение России в 2025 году. Европа без нас не страдает

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в нынешнем году.

– Вы верите в возвращение России в еврокубки в 2025 году?

– Не верю. Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется.

– Европейский футбол страдает хоть как-то без нас?

– Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках – у них никаких проблем нет! Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов. Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать – нас убрали, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Россия не участвует в еврокубковых турнирах с 2022 года. Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (0:4), Вьетнамом (0:3), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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