Карсаков: Зделар не станет огромной потерей для ЦСКА, есть замена в виде Кисляка

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о возможном уходе полузащитника красно-синих Саши Зделара. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес шотландский «Рейнджерс».

«Конечно, ЦСКА нужно продать Зделара зимой в «Рейнджерс», чтобы получить деньги и качественно усилиться. Думаю, что он не станет огромной потерей для армейцев, ведь есть другие футболисты, способные его заменить. Например, тот же Кисляк, который отлично играет в последнее время. Если бы этот игрок был нужен ЦСКА, его бы не отпускали. Но в данном случае ситуация иная», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.