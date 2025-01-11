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«Милан» намерен опередить «Ювентус» в борьбе за игрока сборной Грузии — Ди Марцио

«Милан» намерен опередить «Ювентус» в борьбе за игрока сборной Грузии — Ди Марцио
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«Милан» намерен выиграть конкуренцию у «Ювентуса» в борьбе за 20-летнего центрального защитника «Эмполи» и сборной Грузии Сабу Гогличидзе. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «россонери» хотят приобрести грузинского футболиста в январское трансферное окно и оставить его в аренде в «Эмполи» до конца нынешнего сезона. Подчёркивается, что «Ювентус» рассматривает вариант с покупкой Гогличидзе грядущим летом.

В нынешнем сезоне Гогличидзе принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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