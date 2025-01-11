Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити» — Романо

25-летний центральный нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устные переговоры продвигаются быстро, оба клуба надеются заключить официальное соглашение на следующей неделе. Отмечается, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в Мармуше идеальную замену форварду Хулиану Альваресу, который минувшим летом ушёл в мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.