Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити» — Романо

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний центральный нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устные переговоры продвигаются быстро, оба клуба надеются заключить официальное соглашение на следующей неделе. Отмечается, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в Мармуше идеальную замену форварду Хулиану Альваресу, который минувшим летом ушёл в мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Айнтрахт» может купить форварда сборной Германии в случае ухода Мармуша в «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android