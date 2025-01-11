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Тарханов: вряд ли к Угальде есть интерес от топ-клубов Европы, это раздувают агенты игрока

Тарханов: вряд ли к Угальде есть интерес от топ-клубов Европы, это раздувают агенты игрока
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

«Много информации о том, что «ПСЖ» интересуется Угальде. Но не думаю, что это правда. Это специально раздувают агенты футболиста, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях. Российский чемпионат редко кто смотрит, поэтому вряд ли к Угальде есть интерес от топ-клубов Европы. Не думаю, что только из-за одной концовки перед зимней паузой его сразу сватают в «Ливерпуль» или «ПСЖ», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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