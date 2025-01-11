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«Ливерпуль» — «Аккрингтон»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 15:15

«Ливерпуль» — «Аккрингтон»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 15:15
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Сегодня, 11 января, состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Аккрингтон Стэнли». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало игры — в 15:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 15:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм», «Уиком Уондерерс» и «Астон Вилла».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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