«Ливерпуль» — «Аккрингтон»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 15:15

Сегодня, 11 января, состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Аккрингтон Стэнли». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало игры — в 15:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм», «Уиком Уондерерс» и «Астон Вилла».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.