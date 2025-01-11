«Эвертон» объявил о возвращении в клуб тренера Дэвида Мойеса

«Эвертон» на своём официальном сайте объявил о назначении шотландского специалиста Дэвида Мойеса на пост нового главного тренера команды.

61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год. За этот период под его руководством «Эвертон» провёл 518 матчей во всех турнирах, в которых 221 раз одержал победу, 134 раза сыграл вничью и 163 раза потерпел поражение.

Последним местом работы Мойеса был лондонский «Вест Хэм», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и с 2019 по 2024 год.

После 19 матчей чемпионата Англии «Эвертон» набрал 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место.

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