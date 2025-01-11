Валерий Гладилин: Угальде не готов для «ПСЖ», а в «Спартаке» он будет только расти

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе европейских клубов, в частности «ПСЖ», к нападающему красно-белых Манфреду Угальде.

«Если тренерский штаб «Спартака» решает сохранить Угальде в команде, это будет правильным решением, ведь он в расцвете сил. Самое главное, чтобы футболист хотел остаться в клубе. Была информация, что им интересуется топ-клуб «ПСЖ». Там заиграть не так просто, и Угальде просто не готов для такой команды. А в «Спартаке» всё складывается, тут он будет только расти», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 18 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.