Владимир Быстров: нам в одном клубе сказали заплатить судьям, чтобы они судили честно

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Анжи», «Краснодара» и «Тосно» Владимир Быстров рассказал, что в его карьере был случай, когда команду, в которой он выступал, просили заплатить арбитрам, чтобы они судили честно.

– Я знаю случаи, когда говорилось: «Надо заплатить судьям, чтобы они судили честно». У меня такое было в одном клубе, нам сказали, что нужно отдать премиальные арбитру, чтобы он отсудил честно. Это единственный случай в моей карьере.

– Что за матч был?

– Я играл не во многих командах, поэтому догадаться несложно. Если честно, я не помню, как закончился матч, но точно не выиграли – проиграли или вничью сыграли. Да не факт, что всё так и происходит – левый человек пришёл и сказал, что нужно вот так сделать. Не факт, что это всё доходит до руководства и судей. Это околофутбольные люди, и они решают свои вопросы. Если бы я знал, что судье дали деньги, то мог бы сказать фамилию, имя, отчество и матч, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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