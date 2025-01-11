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В «Эвертоне» прокомментировали назначение Дэвида Мойеса на пост главного тренера

В «Эвертоне» прокомментировали назначение Дэвида Мойеса на пост главного тренера
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Исполнительный директор «Эвертона» Марк Уоттс прокомментировал назначение шотландского специалиста Дэвида Мойеса на пост нового главного тренера команды.

«Мы рады, что Дэвид присоединяется к нам в этот важный момент в истории «Эвертона». Имея более чем десятилетний опыт работы в клубе, он является подходящим лидером, который поможет нам провести наш последний сезон на «Гудисон Парк» и перейти на наш новый стадион. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с Дэвидом над созданием основы для новой эры «Эвертона», — приводит слова Уоттса пресс-служба клуба на официальном сайте.

Клуб объявил о назначении Мойеса сегодня, 11 января.

61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год. За этот период под его руководством «Эвертон» провёл 518 матчей во всех турнирах, в которых 221 раз одержал победу, 134 раза сыграл вничью и 163 раза потерпел поражение.

Последним местом работы Мойеса был лондонский «Вест Хэм», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и с 2019 по 2024 год.

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