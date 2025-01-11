Анчелотти — о финале Суперкубка Испании: матчи с «Барселоной» — всегда что-то особенное
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (12 января) «сливочным» нужно избежать повторения ошибок, допущенных ими в матче 11-го тура испанской Примеры, где «Королевский клуб» проиграл сине-гранатовым со счётом 0:4.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
«Нужно хорошо обдумать то, что произошло в первой игре. Тогда мы здорово начали матч, но сбавили во втором тайме. Нам необходимо избегать ошибок, которые были допущены. «Эль класико» — есть «эль класико», тем более что это финал. Матчи с «Барселоной» — всегда что-то особенное», — приводит слова Анчелотти AS.
Финальная игра Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск.
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