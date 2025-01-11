Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема в преддверии матча с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о физическом состоянии атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема в преддверии финального матча Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится завтра, 12 января. Ранее появлялась информация, что хавбек может пропустить игру из-за мышечной перегрузки.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Всё в порядке, он [Беллингем] качественно восстановился. Он испытал небольшую перегрузку. Важно, что Джуд восстановился, потому что он набрал хорошую форму. Беллингем является футболистом, который делает разницу», — приводит слова Анчелотти AS.

Финальная игра Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: