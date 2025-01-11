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Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема в преддверии матча с «Барселоной»

Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема в преддверии матча с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о физическом состоянии атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема в преддверии финального матча Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится завтра, 12 января. Ранее появлялась информация, что хавбек может пропустить игру из-за мышечной перегрузки.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё в порядке, он [Беллингем] качественно восстановился. Он испытал небольшую перегрузку. Важно, что Джуд восстановился, потому что он набрал хорошую форму. Беллингем является футболистом, который делает разницу», — приводит слова Анчелотти AS.

Финальная игра Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск.

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