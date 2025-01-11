Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Сети появился проект реконструкции стадиона «Локомотива» в Черкизове

В Сети появился проект реконструкции стадиона «Локомотива» в Черкизове
Комментарии

Телеграм-канал «Недвижимость инсайды» поделился рендерами проекта реконструкции домашнего стадиона московского «Локомотива» «РЖД Арена», находящегося рядом со станцией метро «Черкизовская».

Фото: Телеграм-канал «Недвижимость инсайды»

Фото: Телеграм-канал «Недвижимость инсайды»

По информации источника, железнодорожники планирует установить вокруг стадиона каркас, способный стать дополнительной защитой от ветра.

Домашний стадион «Локомотива» был построен в 2002 году. Арена была построена под руководством архитектора Андрея Бокова. В 2017 году произошла реконструкция стадиона, после которой он получил название «РЖД Арена».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» объявил о переходе 18-летнего белорусского нападающего

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android