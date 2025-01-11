В Сети появился проект реконструкции стадиона «Локомотива» в Черкизове

Телеграм-канал «Недвижимость инсайды» поделился рендерами проекта реконструкции домашнего стадиона московского «Локомотива» «РЖД Арена», находящегося рядом со станцией метро «Черкизовская».

Фото: Телеграм-канал «Недвижимость инсайды»

Фото: Телеграм-канал «Недвижимость инсайды»

По информации источника, железнодорожники планирует установить вокруг стадиона каркас, способный стать дополнительной защитой от ветра.

Домашний стадион «Локомотива» был построен в 2002 году. Арена была построена под руководством архитектора Андрея Бокова. В 2017 году произошла реконструкция стадиона, после которой он получил название «РЖД Арена».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место.

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