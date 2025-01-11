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«Локомотив» не собирается проводить реконструкцию стадиона

«Локомотив» не собирается проводить реконструкцию стадиона
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В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на ранее появившуюся информацию в СМИ о намерении железнодорожников провести реконструкцию домашнего стадиона «РЖД Арена».

«Локомотив» не собирается проводить реконструкцию стадиона», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее в СМИ появились чертежи с «РЖД Ареной» после возможной реконструкции в Черкизове.

Домашний стадион «Локомотива» был построен в 2002 году. Арена была построена под руководством архитектора Андрея Бокова. В 2017 году произошла реконструкция стадиона, после которой он получил название «РЖД Арена».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место.

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