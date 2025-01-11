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Флик рассказал о влиянии на команду новости о регистрации Ольмо перед матчем с «Реалом»

Флик рассказал о влиянии на команду новости о регистрации Ольмо перед матчем с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о влиянии на команду новости о регистрации в Ла Лиге полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора в преддверии финала Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Регистрация Ольмо и Виктора могла замотивировать игроков команды. Является ли ключевым [перед матчем с «Реалом»] то, что клуб справился со всем этим шумом?
– Это то, о чём я поговорил с командой. Мы должны быть сильнее, когда вокруг столько шума. У нас отличный сезон. Есть матчи, в которых мы не достигли того, чего хотели, но приятно извлекать из них уроки. Чувствовалось, что во встрече с «Атлетиком» команда играла за двух своих товарищей и за клуб. Это то, чего мы хотим, — приводит слова Флика AS.

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