Флик рассказал о влиянии на команду новости о регистрации Ольмо перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о влиянии на команду новости о регистрации в Ла Лиге полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора в преддверии финала Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

– Регистрация Ольмо и Виктора могла замотивировать игроков команды. Является ли ключевым [перед матчем с «Реалом»] то, что клуб справился со всем этим шумом?

– Это то, о чём я поговорил с командой. Мы должны быть сильнее, когда вокруг столько шума. У нас отличный сезон. Есть матчи, в которых мы не достигли того, чего хотели, но приятно извлекать из них уроки. Чувствовалось, что во встрече с «Атлетиком» команда играла за двух своих товарищей и за клуб. Это то, чего мы хотим, — приводит слова Флика AS.

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