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Флик высказался о возможном уходе Араухо из «Барселоны»

Флик высказался о возможном уходе Араухо из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию, что центральный защитник сине-гранатовых Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб в январское трансферное окно.

«С тех пор, как я здесь, постоянно ходят слухи. Нужно быть профессионалами. Рональд получил тяжёлую травму, и о нём нужно позаботиться. Он вернулся и ведёт себя крайне профессионально. Не моя работа говорить о подобных вещах, но я хочу, чтобы он был в моей команде. Рональд — один из лучших защитников», — приводит слова Флика AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ювентус» уже сделал первое предложение «Барселоне» по трансферу Араухо.

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