Флик высказался об участии Винисиуса в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, понимает ли он решение о допуске к участию в Суперкубке Испании крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, несмотря на двухматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную им в игре 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:2).
Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27' 1:1 Модрич – 85' 1:2 Беллингем – 90+5'
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'
«Это не моё решение. У него [Винисиуса] всё в порядке. Приятно видеть его [играющим] в Суперкубке. Суперкубок отличается от любого другого соревнования, поэтому это нормально», — приводит слова Флика AS.
Завтра, 12 января, «Барселона» встретится с «Реалом» в финальном матче Суперкубка Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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