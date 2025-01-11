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Флик высказался об участии Винисиуса в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в Ла Лиге

Флик высказался об участии Винисиуса в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, понимает ли он решение о допуске к участию в Суперкубке Испании крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, несмотря на двухматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную им в игре 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:2).

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«Это не моё решение. У него [Винисиуса] всё в порядке. Приятно видеть его [играющим] в Суперкубке. Суперкубок отличается от любого другого соревнования, поэтому это нормально», — приводит слова Флика AS.

Завтра, 12 января, «Барселона» встретится с «Реалом» в финальном матче Суперкубка Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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