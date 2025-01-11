Флик высказался об участии Винисиуса в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, понимает ли он решение о допуске к участию в Суперкубке Испании крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, несмотря на двухматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную им в игре 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:2).

«Это не моё решение. У него [Винисиуса] всё в порядке. Приятно видеть его [играющим] в Суперкубке. Суперкубок отличается от любого другого соревнования, поэтому это нормально», — приводит слова Флика AS.

Завтра, 12 января, «Барселона» встретится с «Реалом» в финальном матче Суперкубка Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

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