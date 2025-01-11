Футболиста АПЛ арестовали на поле во время тренировки — The Sun

Неназванного футболиста английской Премьер-лиги арестовали прямо на поле во время тренировки команды по подозрению в записи интимного видео без согласия партнёрши. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на тренировку пришли полицейские в штатском и забрали игрока на допрос, который продлился почти шесть часов. Партнёры футболиста по команде сначала решили, что это просто розыгрыш.

Отмечается, что арестовали игрока после заявления девушки, в котором она обвинила футболиста в том, что он тайно снимал их секс на видео, хотя она просила его этого не делать. Однако после допроса игрока отпустили за неимением достаточных доказательств его вины.