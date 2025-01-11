«Ювентус» готов повысить предложение по Араухо с € 35 млн до € 50 млн — Marca

«Барселона» отклонила первое предложение «Ювентуса» о трансфере центрального защитника Рональда Араухо в размере € 35 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, итальянский гранд готов увеличить предложение для каталонского клуба до € 50 млн. Однако «Барселона» требует сумму в € 70-80 млн за потенциальный трансфер уругвайского футболиста.

Подчёркивается, что за ситуацией с Араухо также наблюдает лондонский «Арсенал». В стане сине-гранатовых понимают, что защитник хочет покинуть «Барселону», несмотря на то что ни он, ни его агент прямо не заявляли об этом.

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