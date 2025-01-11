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«Гояс» может выкупить Ловата у «Ахмата» после аренды

Агент Леонардо Корначини, представляющий интересы крайнего защитника грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата, перешедшего в «Гояс» на правах аренды, сообщил, что бразильский клуб может выкупить 27-летнего футболиста.

«У Ловата аренда с обязательным выкупом при выполнении определённых условий», — сказал Корначини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, бразильский защитник пропустил начало нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги из-за частичного разрыва боковой связки. В текущем сезоне он провёл за «Ахмат» 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

27-летний Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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