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Анчелотти и Флик провели традиционную фотосессию перед финалом Суперкубка Испании

Анчелотти и Флик провели традиционную фотосессию перед финалом Суперкубка Испании
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Главные тренеры мадридского «Реала» и «Барселоны» Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик приняли участие в традиционной фотосессии перед финалом Суперкубка Испании, который состоится завтра, 12 января.

Фото: Пресс-служба ФК «Барселона»

Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой полуфинальной встрече данного соревнования «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник сине-гранатовых Гави и крайний нападающий Ламин Ямаль.

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Мальоркой», которую он разгромил со счётом 3:0 благодаря голам полузащитника Джуда Беллингема, вингера Родриго Гоэса, а также автоголу защитника «Мальорки» Мартина Вальента.

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